مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة رقصة المسجد المثيرة للجدل

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة الغناء والرقص بمسجد في المرج في القاهرة.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نسب إليهم من اتهامات، فأكد أحدهم أنه من ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيا أن أحد المتهمين الآخرين قد حصل على هذا المقطع المصور خلسة من هاتفه دون علمه، ثم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أنكر المتهم المعني حصوله على المقطع المصور خلسة، مدعيا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فنشره قاصدا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور.

المصدر: "مصراوي"