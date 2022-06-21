الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام شاب فلسطيني وتعتبرها إرهاب دولة منظم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب علي حسن حرب البالغ 27 عاما مساء الثلاثاء، بتعرضه للطعن على يد مستوطن.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "المستوطن هو أحد عناصر الإرهاب اليهودي الذي هو جزء لا يتجزأ من إرهاب الدولة المنظم".

وقالت في بيان: "تعتبر الوزارة هذه الجريمة الجديدة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وتبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وبغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيل".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة".

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت "المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

المصدر: RT