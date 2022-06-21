مفكر مصري: القاهرة والرياض تتحملان عبء تأمين البحر الأحمر

قال المفكر الاستراتيجي المصري الدكتور سمير فرج، إن مصر والسعودية تتحملان عبء تأمين البحر الأحمر، بعدما أصبح معرضا للتهديد.

وأشار فرج إلى أن المنطقة العربية ستشهد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن، للسعودية خلال الفترة المقبلة للقاء العاهل السعودي وقادة دول التعاون الخليجي، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس العراقي، مبينا أن زيارة بايدن ستناقش موقف النفط والغاز من دول الخليج ومصر، للتأكد من أن غاز الخليج ومصر وإسرائيل وقبرص سيصل لأوروبا لتعويض الغاز الروسي حتى لا تتعرض القارة العجوز لأزمة طاقة خلال الشتاء المقبل، بالإضافة لمناقشة الملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب.

وأوضح فرج أنه من هنا جاءت أهمية الزيارة في هذا التوقيت، مضيفا: "ولي العهد يمثل مجلس التعاون الخليجي، والرئيس السيسي يمثل أكبر قوة ضاربة في المنطقة وهي مصر".

وأكد أن مصر والسعودية يحملان عبء تأمين البحر الأحمر بعدما أصبح معرضا للتهديدات، ما دعا لتنفيذ عدة تدريبات عسكرية في إطار تأمين البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الخطوات المصرية السعودية تهدف لتوحيد المواقف العربية عند لقاء الرئيس الأمريكي لحل مشكلات المنطقة الطارئة ومنها، أيضا، الأزمة اليمنية التي أصبحت تهدد السعودية والإمارات من خلال الحوثيين.

المصدر: "أخبار اليوم"