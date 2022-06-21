وفاة شاب فلسطيني طعنه مستوطن شرق سلفيت

توفي الشاب الفلسطيني علي حسن حرب (27 عاما)، مساء يوم الثلاثاء، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن شرق سلفيت.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حرب ارتقى متأثرا بإصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن، في قرية إسكاكا شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حرب تعرض للطعن في صدره من مستوطن خلال تصديه وعدد من الأهالي لمستوطنين نصبوا خيمة في أرض تقع غرب القرية تسمى "الحرايق" بهدف الاستيلاء عليها.

وأضافت أنه "نُقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".

المصدر: وفا