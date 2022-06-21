أبو الغيط وتبون يستعرضان الأوضاع العربية والقمة المقبلة

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأوضاع العربية، والقمة العربية المقبلة في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وقال المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الرئيس تبون استقبل أبو الغيط في القصر الجمهوري بالجزائر، و"جرى خلال اللقاء تناول مجمل القضايا العربية حيث حرص أبو الغيط على الاستماع باهتمام لرؤية الرئيس الجزائري للأوضاع العربية وخاصة مناطق الأزمات وكيفية مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المحدقة بالعالم العربي".

وأشار إلى أن "اللقاء تناول كذلك القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، والموضوعات المطروحة على أجندتها والتي تشمل طيفا واسعا من القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تفعيل العمل المشترك على الصعيد العربي".

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن اللقاء مع الرئيس الجزائري كان متميزا ومفيدا، ولمست عزم الجزائر على تقديم كل مساهمة وجهد ممكن من أجل إنجاح القمة العربية المقبلة، والتي تعقد بعد ثلاث سنوات من القمة الثلاثين الاخيرة في تونس 2019، كما يتوافق تاريخها مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورتها التحريرية المجيدة".

المصدر: RT