تونس.. إطلاق سراح رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من "حركة النهضة"

أطلق القضاء التونسي سراح رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من "حركة النهضة" كان قد أوقف في قضية شركة متهمة بالتآمر ضد الدولة، وفق ما أفاد محاميه الثلاثاء لوكالة "فرانس برس".

وكان رئيس تحرير موقع "الشاهد" الإخباري لطفي الحيدوري قد أوقف الخميس، ومثل الاثنين أمام قاضي التحقيق الذي قرر إطلاق سراحه، وفق ما أوضح محاميه سمير بن عمر.

لكن الحيدوري يبقى ملاحقا قضائيا على خلفية تعاملات مالية مشبوهة بين شركة تموّل موقعه الإخباري وشركة "إنستالينغو"، وهي شركة إنتاج للمحتوى الرقمي.

وشركة "إنستالينغو" ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال المحامي بن عمر إن الحيدوري المقرب من حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لم يكن يضطلع بـ"أي مسؤولية إدارية" في الموقع تبرر إطلاق ملاحقات بحقه.

جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حذرت في تقريرها الصادر في مايو، من "خطر داهم" يواجه حرية الصحافة.

المصدر: أ ف ب