لعمامرة يبحث مع أبو الغيط التحضير للقمة العربية المزمعة في الجزائر

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق يومين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة".

وأضافت أنه "من المنتظر أن يعقد لعمامرة مع أبو الغيط جلسة عمل موسعة الثلاثاء تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب، والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام الذي سيعقد بالجزائر، تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية".

المصدر: RT