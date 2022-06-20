مصر.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

يبدأ الثلاثاء الموافق للـ21 من يونيو أول أيام فصل الصيف فلكيا، ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى الـ22 من سبتمبر المقبل.

وحسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي بدرجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وتشير التوقعات الفصلية عن فصل الصيف، لدى هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام وأعلى من المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية ويكون قريب الشبه بصيف العام الماضي.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة إرشادات عامة للمواطنين خلال فصل الصيف، جاءت كالتالي:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهر وحتى الخامسة عصـرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيـل أعلـى درجـة حـرارة علـى مـدار اليـوم.

- ارتداء غطاء واقـي للرأس أو استخـدام المظلة في حـالـة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمـس.

- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التـهـوية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- ضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال فصل الصيف وفقا للتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 إلى 37 درجة.

- السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة.

- جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 إلى 38 درجة.

- شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة.

- جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة.

وعن نسب الرطوبة، خلال فصل الصيف من المتوقع أن تصل إلى التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 80 إلى 90.

- السواحل الشمالية تتراوح ما بين 90 إلى 95 .

- جنوب سيناء تتراوح ما بين 55 إلى 60 .

- شمال الصعيد تتراوح ما بين 60 إلى 50.

- جنوب الصعيد تتراوح ما بين 25 إلى 30.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري