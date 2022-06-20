مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يزور الأردن للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية

توجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الأردن منذ أزمة العلاقات بين تل أبيب وعمان على خلفية أحداث الأقصى في رمضان المنصرم.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن حولتا التقى عددا من المسؤولين في القصر الملكي في عمان، في محاولة لحلحلة الأزمة والدفع قدما بالمصالح المشتركة.

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وكان مسؤولون أردنيون كبار قد وجهوا انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية الاشتباكات التي دارت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

المصدر: I24