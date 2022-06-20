11 دولة بينها 5 عربية لا يزال السعوديون ممنوعين من السفر إليها

ما زال السعوديون ممنوعين من السفر إلى 11 دولة بينها 5 دول عربية، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتضم القائمة: لبنان، وسوريا، وليبيا، واليمن، والصومال، وأفغانستان، وإيران، والكونغو الديمقراطية، أرمينيا، وبيلاروس، وفنزويلا.

وكانت "الجوازات" السعودية أوضحت اشتراطات سفر السعوديين خارج المملكة، وهي أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية البطاقة الشخصية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

إقرأ المزيد

ورفعت السعودية أعلنت في 20 من الشهر الجاري، تعليق سفر مواطنيها المباشر أو غير المباشر إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند، وقالت الداخلية السعودية في حينه إن ذلك جاء "بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا".

المصدر: صحيفة "عكاظ" + "واس"