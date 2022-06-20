تونس.. التحقيق مع 28 شخصا بتهم تبييض الأموال وتغيير هيئة الدولة

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة الثانية في تونس، بدء التحقيق مع 28 شخصا بينهم أطراف بحالة فرار، وهم تونسيون وأجانب وآخرون بحالة سراح و9 محتفظ بهم.

ومن بين المتهمين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي.

وتم فتح البحث التحقيقي من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم.

وأضاف أن الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عدد من المشتبه بهم.

وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.

المصدر: وسائل إعلام تونسية