"سانا": مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة آخرين في تفجير استهدف حافلة بريف الرقة في سوريا

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بمقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، وإصابة آخرين، جراء تفجير إرهابي استهدف حافلة في الرقة.

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وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 30 :6 صباح هذا اليوم (بالتوقيت المحلي)، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين".

وكانت "سانا" قد أشارت إلى "استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة".

المصدر: "سانا"