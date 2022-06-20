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"سانا": مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة آخرين في تفجير استهدف حافلة بريف الرقة في سوريا

أخبار العالم العربي

AP SANA
صورة أرشيفية لانفجار في سوريا - 2019
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بمقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، وإصابة آخرين، جراء تفجير إرهابي استهدف حافلة في الرقة.

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وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 30 :6 صباح هذا اليوم (بالتوقيت المحلي)، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين".

وكانت "سانا" قد أشارت إلى "استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة".

المصدر: "سانا"

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