مصر.. سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ونجاة قائدها

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء تنفيذها نشاطا تدريبيا نتيجة عطل فني ونجاة قائدها.

وقال العقيد أركان حرب غريب في بيان عبر "فيسبوك": "فى إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجا قائدها".

وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة".

المصدر: RT