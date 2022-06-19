"كتائب حزب الله" العراقية تتهم مدير وعناصر جهاز المخابرات بالتورط في اغتيال سليماني والمهندس

علقت "كتائب حزب الله" العراقية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس.

وقالت الكتائب في بيان لها إنه "يوما بعد آخر تتكشف حقائق الجريمة الكبرى التي ارتكبتها دولة الشر أمريكا بحق قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس على أرض مطار بغداد، وتفضح معها حلقات الخيانة والتآمر لعناصر كردية، وآخرين محسوبين على جهاز أمني عراقي، يعملون داخل المطار لصالح أمريكا وقد تورطوا في جرائمها بحق الشعب العراقي".

وأضافت أن "ما كشفه وزير الخارجية الأمريكي السابق المجرم بومبيو من معلومات حول جريمة الاغتيال يؤكد ما أعلنته كتائب حزب الله في بياناتها ومواقفها السابقة، وصواب اتهام مدير وعناصر من جهاز المخابرات العراقي، وتورطهم في جريمة المطار".

وتابعت أن "هذه الفضيحة تضع القضاء العراقي الشجاع، وأعضاء مجلس النواب الأحرار، أمام مسؤولية خطيرة تتطلب منهم العمل على إجراء تحقيق شامل لتشخيص حلقات هذه الجريمة والمشاركين فيها، ودور ثكنة السفارة الأمريكية في إدارة عمليات الاغتيال والتجسس على شعبنا الأبي، منتهكة بذلك القانون الدولي".

وأردفت قولها: "نجدد دعوتنا بتقديم المجرمين إلى المحاكم المختصة بتهمة الخيانة العظمى، لدورهم المباشر في تنفيذ الجريمة، والتستر على المتورطين في تنفيذها من العملاء والجواسيس".

المصدر: RT