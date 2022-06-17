سعودي ينجح في توليد امرأة على متن طائرة

تمكن الشاب السعودي، ملفي الخنجر، المبتعث إلى أستراليا، من إنقاذ امرأة وجنينها على متن طائرة أقلعت من دبي، حيث عاجلها المخاض فهب لمساعدتها.

وروى الطبيب السعودي، وهو طبيب صحة عامة، لـ"سبق" تفاصيل ما جرى معه على متن الطائرة، وقال إنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التابعة لخطوط "رويال بروناي إيرلاينز"، صدر نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب.

وأردف أنه استجاب للنداء وعرف عن نفسه وتمكن من توليد المرأة بمساعدة طاقم الطائرة، لافتا إلى أن الأم وجنينها بصحة جيدة.

بفضل من الله تمكن #الدكتور السعودي #ملفي_الخنجر من توليد إمرأة فلبينية على متن طائرة أثناء رحلتها من #دبي الى #استراليا 🇦🇺 موقف نبيل وله الثناء والشكر ❤️👏👏@DrMulfipic.twitter.com/GdbC2J84Im — مبتعثين استراليا 🇦🇺 🎓 (@ozauar) June 17, 2022

واستقبل الطبيب السعودي بالورود في عاصمة بروناي.

ونشرت صحيفة "بروناي بوليتين" خبر وضع سيدة مولودها في الشهر السابع من عمر الحمل، على متن طائرة تتبع خطوط "رويال بروناي إيرلاينز" تقلّ 170 راكبا بمساعدة طبيب سعودي.

المصدر: "سبق"