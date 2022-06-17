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الإمارات.. إصابة 19 شخصا في حريق بمنطقة الزاهية في أبو ظبي (صور)

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الإمارات.. إصابة 19 شخصا في حريق بمنطقة الزاهية في أبو ظبي (صور)
Gettyimages.ru
الإمارات.. إصابة 19 شخصا في حريق اندلع في بناية بمنطقة الزاهية في أبوظبي
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نجحت شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر يوم الجمعة في بناية سكنية بمنطقة الزاهية في أبو ظبي.

وتحركت الفرق المختصة إلى موقع الحادث فور تلقي غرفة العمليات بلاغا بشأن اندلاع الحريق، وباشرت مهامها في عملية السيطرة على الحريق وإجلاء السكان من البناية بصورة سريعة وآمنة، حسبما أفادت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وتم إسعاف المصابين على الفور في المستشفى الميداني بموقع الحادث، بينما تم نقل الإصابات المتوسطة إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما تم إخلاء البناية من السكان احترازياً لضمان سلامتهم.

ووفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، مساكن مؤقتة لسكان البناية التي تعرضت للحريق إلى حين الانتهاء من تأمين البناية والتأكد من توافر شروط السلامة للعودة إلى سكنهم.

وتم تنفيذ عمليات تبريد موقع الحادث للتأكد من عدم تجدد الحريق، تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة لإجراء التحقيق والتعرف على أسباب وقوع الحريق.

ودعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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