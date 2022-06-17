 
مباشر

السعودية تسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة دون اشتراط التحصين

أخبار العالم العربي

السعودية تسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة دون اشتراط التحصين
AFP Amr Nabil
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t91w

سمحت المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيمين بالسفر دون اشتراط تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعودة.

وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.

وأفادت الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا