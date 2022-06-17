لافرينتييف: قمة رؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في الصيف أو نهاية العام

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن قمة رؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا قد تعقد في هذا الصيف أو في نهاية العام.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "إذا كان من الممكن عقد (القمة) قبل نهاية أغسطس، فهذا أحد الخيارات المحتملة. ولكن وفقا لاعتقادي، ربما يكون هناك خيار لتأجيلها إلى تاريخ لاحق إلى نهاية هذا العام".

في وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن الوضع الوبائي في إيران الذي تسبب سابقا في تأجيل هذه القمة، قد تحسن وبات يسمح بعقدها الآن. وشدد على أنها ستنعقد في أقرب وقت ممكن.

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ويشار إلى أن القمة الأخيرة من هذا النوع، عقدت في يوليو 2020 وكانت عبر الفيديو.

وقد استضافت كازاخستان يومي 15 و 16 يونيو الجاري، الجولة الثامنة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي