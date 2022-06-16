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التحالف الدولي يعلن اعتقال قيادي بارز في "داعش" بسوريا

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التحالف الدولي يعلن اعتقال قيادي بارز في
Globallookpress
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الخميس، اعتقال قيادي بارز في التنظيم خلال عملية في سوريا.

وقال التحالف في بيان له: "اعتقلت قوات التحالف قياديا بارزا في تنظيم داعش خلال عملية في سوريا، يوم 16 يونيو".

وأوضح البيان أنه "تم تقييم القيادي المعتقل على أنه خبير في صناعة المتفجرات، وأنه أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، دون أن يكشف اسمه.

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وذكر التحالف أنه لم يصب أي مدني خلال عملية القبض على القيادي الداعشي حيث "تم التخطيط لها بدقة لتقليل الخسائر الجانبية"، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أيضا أي خسائر في ممتلكات التحالف أو طائراته.

وأكد التحالف أن قواته "ستواصل مطاردة فلول داعش أينما كانوا لضمان هزيمتهم الدائمة".

وفي وقت سايق، أفاد مراسلنا بأن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا في ريف جرابلس شمالي حلب على الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون العملية تستهدف قيادات من تنظيمات إرهابية.

المصدر: RT

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