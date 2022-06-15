إعلام إسرائيلي: اتصالات لإقامة منتدى أمني إقليمي مشترك يجمع إسرائيل والسعودية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل منتصف يوليو من المرتقب أن يتم الإعلان خلالها عن "تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية".

وأشارت الهيئة إلى أن "هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين إسرائيل والسعودية وعدد من الدول العربية، يعالج قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، في مقابل التهديد الإيراني".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط إما في إسرائيل أو في السعودية التي سيتوجه إليها من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة".

وأضافوا أن "هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة التهديد الإيراني، وإقامة المنتدى الأمني "نضج" على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في الخليج ومسؤولين أمريكيين".

وتابعوا أن "خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى واشنطن الشهر الماضي، تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك لإسرائيل والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد".

المصدر: i24