بعد قبول استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان.. مقتدى الصدر يصدر أوامر جديدة (وثيقة)

أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد عن إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية.

وقال المكتب في بيان "حسب توجيهات مقتدى الصدر فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء البعض".

والمؤسسات التي استثناها التيار الصدري هي: مؤسسة المرقد الشريف بكافة مفاصلها الإدارية، مكتب السيد الشهيد النجف الأشرف، المكتب الخاص، هيئة تراث السيد الشهيد، براني السيد الشهيد (المتحف)، مشروع البنيان المرصوص.

وأكد زعيم التيار الصدري في البيان أنه "على المؤسسات الست الاستمرار بعملها حسب السياقات الإدارية المعمول بها سابقا".

RT

المصدر: RT