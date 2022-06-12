رئيس الوزراء السوري: ترميم الأضرار في مطار دمشق الدولي وإعادته للعمل ستكون في أقرب وقت

وجه رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس خلال زيارته لمطار دمشق الدولي، ورشات العمل إلى الإسراع في عمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من المطار جراء العدوان الإسرائيلي.

وأصاب القصف الإسرائيلي المهبط الرئيسي ومدرجا آخر، إضافة إلى غرفة الأجهزة.

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وذكرت وكالة "سانا" أن الفرق الفنية باشرت العمل على إصلاح الأجزاء المتضررة من المطار بعد العدوان بساعات.

وتأتي هذه الزيارة التي قام بها المهندس عرنوس برفقة وزير النقل زهير خزيم في إطار تفقد الحكومة لعمليات الإصلاح في المطار حرصا على إنهائها بأقصر وقت ممكن، واستثمار فترة التوقف القصيرة لإجراء الصيانات اللازمة في المطار.

وكانت شركات الطيران قد حولت بعض رحلاتها إلى مطار حلب الدولي مع تأمين نقل كل المسافرين من دمشق إلى مطار حلب وبالعكس مجانا، فيما تمّ تعليق رحلات أخرى، وذلك تفاديا لحدوث أي ارتباكات بمواعيد رحلات المسافرين، وتجنبا لحدوث أي تأخير ريثما يتم الإعلان عن عودة الرحلات في مطار دمشق قريبا.

وخلال جولته اطلع عرنوس على واقع المطار، وصالات الركاب ومنظومة العمل وكوات المصارف العاملة في المطار، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن تسهيل وتبسيط إجراءات وصول ومغادرة المسافرين بما يضمن أكبر قدر ممكن من درجات الأمان والدقة في إنجاز المهام وراحة المسافرين القادمين والمغادرين، كما استمع إلى عدد من العاملين في المطار حول واقع العمل.

يذكر أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا فجر الجمعة الماضي من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: سانا