"فيصل – 12".. ختام فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك بالسعودية

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك "فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات من القوات المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالسعودية.

ويأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

وتضمنت المرحلة الختامية شرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة.

كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذى وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

المصدر: RT