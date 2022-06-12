الخارجية اللبنانية تصدرا بيانا بخصوص الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، بيانا، دانت فيه الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية اللبنانية في بيانها: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، وترى في ذلك عملا إرهابيا استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.

وكشفت الحكومة السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي فجر يوم الجمعة.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".

وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا مبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية".

وقالت إنه و"نتيجة لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر".

المصدر: RT + "الجديد"