العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته بأربيل

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن السلطات الإيرانية لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في مارس الماضي.

وقال حسين في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية إن "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وصل إلى إيران برفقة وفد عسكري لطرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".

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وأضاف أن "الجانب الإيراني أبلغ بغداد أن الموساد يستخدم المقر الذي تم استهدافه بالصواريخ في أربيل، دون تقديم أي دليل ملموس أو واضح في هذا الشأن".

ولفت إلى أن العراق أبلغ الجانب الإيراني اعتراضه على تلك التصرفات، مضيفا: "إذا كان لدى إيران معلومات مسبقة عن استخدام الموساد لموقع في أربيل فلماذا لم تطلع الجانب العراقي؟".

المصدر: "سبوتنيك"