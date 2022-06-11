حركة حماس تدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مطار دمشق الدولي.

وقال طه يوم السبت إن هذا العدوان يؤكد مجددا خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة.

إقرأ المزيد

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.

وكشفت الحكومة السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي فجر يوم الجمعة.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".

وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا مبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية".

وقالت إنه و"نتيجة لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر".

المصدر: وكالات