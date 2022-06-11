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مصر.. ارتفاع الحرارة الشديد يتسبب باشتعال "غرفة كهرباء" في الجيزة

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع الحرارة الشديد يتسبب باشتعال
GIANLUIGI GUERCIA / AFP
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تلقت محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، بلاغا بنشوب حريق بغرفة كهرباء بشارع المصانع بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الفور تدخلت الحماية المدنية، وحي العمرانية لإخماد الحريق، والسيطرة عليه وتبريد محيطه دون وقوع أي خسائر.

 ووجهت محافظة الجيزة المواطنين، بضرورة مراعاة الأحمال الكهربائية داخل الوحدات السكنية خاصة مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم، حفاظا على السلامة العامة.

المصدر: "القاهرة 24"

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