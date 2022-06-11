اليمن.. الإرياني يعلق على تصريحات وفد الحوثي بالأردن بشأن رفع حصار تعز

علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، على تصريحات أطلقها رئيس وفد الحوثي بالأردن بشأن رفع حصار تعز، واعتبرتها "تحديا سافرا للإرادة الدولية".

وقال رئيس وفد الحوثي الذي شارك في مفاوضات الأردن يحيى الرزامي، رفض مقترحا أمميا بفتح طرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز اليمنية، زاعما أنه سيتم فتح "مقابر لا معابر".

1-تصريحات المدعو يحيى عبدالله الرزامي رئيس وفد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران لمفاوضات الاردن، تعكس حقيقة المشروع الذي تحمله المليشيا لليمن والذي هو الموت والخراب والدمار والمقابر، وعدم اكتراثها بالمعاناة الانسانية والاوضاع المأساوية التي يعيشها اليمنيين pic.twitter.com/jrVUFo32AH — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 10, 2022

وكتب الإرياني، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، أن "تصريحات الرزامي تعكس حقيقة المشروع الذي تحمله المليشيات لليمن، والذي هو الموت والخراب والدمار والمقابر، وعدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية والأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمنيون".

ووصف الإرياني هذه التصريحات بـ"الاستفزازية"، وأنها "تأتي في ظل خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار في مختلف جبهات تعز، واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين بمختلف أنواع الأسلحة والقناصة".

وأشار إلى أن "التصريحات التي أطلقها القيادي الحوثي عبر بمثابة تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي، واستهتار بالضغوط الدولية والشعبية المنادية برفع الحصار الغاشم عن تعز، ووضع حد للمعاناة التي يقاسيها الملايين من أبناء المحافظة ذات الكثافة السكانية الأكبر منذ 7 أعوام ونصف".

المصدر: وكالات