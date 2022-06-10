الحكومة السورية تكشف حجم الأضرار في مطار دمشق بعد الاستهداف الإسرائيلي

كشفت الحكومة السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي فجر يوم الجمعة.

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وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".

وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضاً مبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية".

وقالت إنه و"نتيجةً لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن كوادر الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة "تعمل على إزالة أثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

وجاء ذلك بعد إعلان مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

المصدر: RT