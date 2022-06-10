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الدفاعات السورية تتصدى لقصف جوي إسرائيلي جنوب العاصمة دمشق فجر اليوم الجمعة

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الدفاعات السورية تتصدى لقصف جوي إسرائيلي جنوب العاصمة دمشق فجر اليوم الجمعة
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تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الجمعة لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا.

 وقال مصدر رسمي عسكري سوري: "في تمام الساعة 20:4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: سانا

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