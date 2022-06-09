الأسد لـRT: قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود وسنقاوم أي غزو تركي لأراضينا

قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لـRT إن روسيا تتعرض لحرب مستمرة لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. وإن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.

وأضاف الرئيس الأسد: "روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي.. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة.. وقوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

كما أكد الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.. مشيرا إلى أن الجيش السوري كبد نظيره التركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين.

مقابلة الأسد، تتابعونها كاملة على شاشة RT عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

المصدر: RT