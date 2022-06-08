مصر تمدد حظر تصدير القمح والفول والسلع الأساسية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن تمديد حظر تصدير 12 صنفا من السلع الأساسية، مع السماح بتصدير السلع الفائضة من احتياجات السوق المحلي.

وقالت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مي خيري إن القرار رقم 335 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير هذه المنتجات مستمر، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022 (المشار إليهم بالخطاب)، والتي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وفي 10 مارس 2022، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال 3 أشهر مقبلة، حيث تضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.

وبعدها أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، قائلة إن "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية".

المصدر: "القاهرة 24"