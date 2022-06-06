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الإعلام الإسرائيلي: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز "كاريس"

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الإعلام الإسرائيلي: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز
Gettyimages.ru
البحرية الإسرائيلي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش يستعد لمواجهة استهداف "حزب الله" منصة التنقيب عن الغاز "كاريس" التي وصلت إلى إسرائيل اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الأيام التي سبقت وصول المنصة التابعة لشركة "انرجي" من سنغافورة إلى موقعها في حقل "كاريس" والذي هو موضع خلاف مع لبنان، أجرت الأجهزة الأمنية تقييمان للوضع حيث أن تأمين الأمن للمنصة هو من مهمة الشركة، لكن في المياه المسؤولية هي لإسرائيل. 

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وأضافت أن "سلاح البحرية الإسرائيلي سيعمل على تأمين حماية المنصة في قلب البحر من خلال مركبات بحرية فوق وتحت المياه، أيضا بمساعدة غواصات، البحرية الإسرائيلية على أهبة الاستعداد أيضا للرد في حال استهداف المركبات البحرية في قلب البحر، كما سيتم إحضار قبة حديدية للمكان".

 

المصدر: I24

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