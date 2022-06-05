مجموعة الاتصال العربية بشأن أزمة أوكرانيا تستأنف اجتماعاتها

عقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة أوكرانيا اجتماعا اليوم الأحد لبحث تطورات الأزمة وتداعياتها على المنطقة العربية وسبل مواصلة المساهمة في جهود تسويتها.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن المجموعة اتفقت على الاستمرار في متابعة ورصد هذه التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة، والتباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها.

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وأضاف أن المجموعة اتفقت على أهمية تفعيل التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تنسيق الجهود المبذولة دوليا للمساهمة في تسوية الأزمة.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن ارتياح موسكو تجاه مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT