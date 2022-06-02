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موسكو: نعوّل على أنقرة ألا تقدم على عمل عسكري شمال سوريا

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موسكو: نعوّل على أنقرة ألا تقدم على عمل عسكري شمال سوريا
AFP BULENT KILIC
الجيش التركي داخل الأراضي السورية - أرشيف
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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "تلقينا تقارير مثيرة للمخاوف عن مثل هذه العملية العسكرية.. نأمل بأن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع الصعبة أصلا في سوريا".

وأشارت زاخاروفا إلى أنها "تتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية".

وأضافت: نرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الجيش التركي سيجري عملية جديدة عبر الحدود في منطقتي منبج وتل رفعت السوريتين، تستهدف التنظيمات التي تعتبرها تركيا إرهابية".

المصدر: RT + وكالات

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