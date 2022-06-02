مصر.. القضاء يصدر حكمه ضد المتهم في فيديو أثار جدلا واسعا في البلاد

عاقبت محكمة مصرية الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته ماري مجدي بالشرابية، بالسجن سنة واحدة، وغرامة 20 ألف جنيه.

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وكشف أمر إحالة الزوج المتهم بالاعتداء على ماري مجدي أنه في يوم 13 مايو لسنة 2022، بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة، أقدم المتهم على ضرب المجني عليها وتدعى ماري مجدي ونيس عمدا، وأحدث بها عدة إصابات بالغة بجسدها ورأسها، كان من شأن تلك الإصابات أن تعجزها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا، وذلك باستخدام سلاح أبيض سكين، وعصا خشبية شومة.

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهم بالاعتداء على ماري مجدي زوجة الشرابية، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة التعدي على زوجته وإحداث إصابات جسيمة بها، فضلا عن إحرازه أسلحة بيضاء وعصا خشبية، دون أن يكون لحملهما مسوغ قانوني، وتم تحديد جلسة اليوم لتكون أولى جلسات محاكمة المتهم والمزمع عقدها بمحكمة الأميرية جنح الشرابية.

وكانت البداية عندما نشرت إحدى السيدات تدعى ماري مجدي تبلغ من العمر 37 سنة، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، حوى على عملية اعتداء عليها من قبل زوجها مدمن المخدرات كما ادعت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية