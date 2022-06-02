الأزهر يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية غفران هارون

أعرب "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" عن إدانته عملية اغتيال القوات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية غفران هارون عند مدخل مخيم "العروب" شمال الخليل.

وقال المرصد في بيان له إنه يدين "ببالغ الحزن عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية غفران هارون (31 سنة) التي لحقت بركب الشهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي أعاق أيضا عملية إسعافها ليزيد من إرهابه ضد كل صوت يحاول إيصال حقيقة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة للعالم".

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وحذّر من "تزايد معدلات الإرهاب والجريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والصحفيين، الأمر الذي يعد رسالة واضحة من الاحتلال الغاشم لتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين".

كما أكد "ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المستمرة التي باتت مسئولية العالم أجمع، وعدم التهاون في ذلك، والعمل على إيقاف ما يرتكبه من جرائم بشعة".

يذكر الصحفية هارون كانت أسيرة محررة أطلق سراحها في أبريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.

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المصدر: "الشروق"