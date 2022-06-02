لبنان يستوضح من قبرص حول تدريبات عسكرية مع إسرائيل بعد معلومات بأنها موجهة ضد لبنان

التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب سفير قبرص لدى بيروت بانايوتيس كيرياكو، مستوضحا حول تمارين عسكرية مشتركة مع إسرائيل، بعد أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن أنها موجهة ضد لبنان.

من جهته، نفى كيرياكو "هذا الأمر جملة وتفصيلاً"، مشيرا إلى أن "هدف هذه التمارين هو تدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية".

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وأشار إلى أن "وزارة الدفاع القبرصية ستصدر بيانا توضيحيا بهذا الشأن غدا بعد انتهاء هذه التمارين".

المصدر: "النهار"