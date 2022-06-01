الخارجية الروسية: موسكو وأبو ظبي تعملان على بناء تنسيق وثيق على منصة "أوبك+"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والإمارات العربية المتحدة تعملان على بناء تنسيق وثيق على منصة "أوبك+" لتحقيق الاستقرار والتنبؤ بأسعار الطاقة العالمية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عقب اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: "تم التأكيد على التنسيق الوثيق بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على منصة أوبك+ من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية والتنبؤ بها".

وقالت الخارجية إن الطرفين اتفقا أيضا على المواقف بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية، مع التركيز على إيجاد سبل لحل أزمات سوريا واليمن ومنطقة الخليج العربي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "تم تسجيل تقارب أو تطابق بين مواقف موسكو وأبو ظبي الداعمة لحل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وعن لقاء لافروف وعبد الله بن زايد آل نهيان، أشار البيان إلى أن الطرفين "أبديا اهتماما كبيرا للوضع في أوكرانيا. وأبلغ لافروف نظيره الإماراتي بتفاصيل مسار العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها روسيا لحماية جمهوريتي دونباس".

كما أعرب وزيرا خارجية البلدين عن تقديرهما الكبير لحالة العلاقات الروسية الإماراتية الودية، التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأشارا إلى استمرار الديناميكيات الإيجابية للتجارة الثنائية والتعاون متبادل المنفعة في مجال الاستثمار.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية