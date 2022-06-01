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مجلس التعاون الخليجي يرحب بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع لافروف

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مجلس التعاون الخليجي يرحب بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع لافروف
Gettyimages.ru
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رحب مجلس التعاون الخليجي بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا الاتحادية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2011.

من جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

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 وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وقال المجلس إن موقف الأعضاء من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على أساس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: RT

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