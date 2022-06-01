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الإعدام "للأمير الإداري لولاية شمال بغداد في داعش"

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الإعدام
محكمة جنايات الكرخ
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بإعدام "الأمير الإداري في ولاية شمال بغداد في تنظيم داعش الإرهابي".

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وذكر في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي كان يشغل منصب (الأمير الإداري في ولاية شمال بغداد) لعصابات داعش الإرهابية"، مبينا أن "المجرم قام بأعمال إرهابية مسلحة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ولبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين، تحقيقا لغايات ارهابية في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المجرم الإرهابي يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT

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