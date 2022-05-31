وسائل إعلام: عشرات المغربيات تعرضن للتحرش الجنسي من مليونير فرنسي في طنجة

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عشرات المغربيات تعرضن للتحرش والاغتصاب على مدى سنوات من قبل المليونير الفرنسي جاك بوثيي المتورط في قضايا احتجاز واغتصاب قاصرات أجنبيات.

ففي تحقيق جديد لقناة “بي إف إم” الفرنسية، كشف الرئيس السابق لشركة “Assu 2000” بطنجة عن استخدام مالك المجموعة لهذا الفرع من أجل استدراج الموظفات لممارسة الجنس معه، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

وأوضح المسؤول المغربي أن إحدى مساعداته بطنجة سبق وأبلغته بمحاولة التحرش الجنسي بها من طرف المدير التنفيذي للمجموعة، لافتا إلى أنه لم يستطع التدخل في القضية لأن الأمر يتعلق بالمدير التنفيذي للمجموعة برمتها. ليؤكد أن “جاك بوثيي كان يختار ضحاياه بعناية أثناء زيارته لفرع الشركة، وكان يطلب منه ربط الاتصال بهم معه مباشرة”.

وفي السياق نفسه، أكدت “غيثة”، وهي موظفة سابقة بفرع شركة “Assu 2000” بطنجة عملت خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، إن “العديد من زميلاتها كنّ ضحايا للرئيس التنفيذي للمجموعة الذي كان يفضّل توظيف النساء فقط بالشركة”.

وأضافت المتحدثة، في تصريح للقناة الفرنسية سالفة الذكر، أن “فرع طنجة كان يشغل نحو مائة موظف، أغلبهم من النساء”، لافتة إلى أن “زميلاتها اشتكين من تعرضهن للتحرش الجنسي من لدن جاك بوثيي خلال زيارته للفرع”.

جدير بالذكر أن جاك بوثيي، هو المالك التنفيذي لمجموعة “فيلافي” النشطة في قطاع التأمين، وهو متهم بتهم “الاغتصاب” و”الاحتجاز” و”الاتجار بالبشر” بعد اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية في الأيام الماضية.

المصدر: "هسبريس"