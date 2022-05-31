الأسد يصدر مرسوما بعزل قاض في حلب

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق أحد القضاة لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية، حسبما ذكرت وزارة العدل السورية.

ونص المرسوم رقم 140 لعام 2022 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي أحمد شادي بن فاروق القدور مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية حلب من المرتبة الثانية والدرجة الثالثة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المصدر: RT