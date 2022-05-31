الإعلام السوري ينفي انفجار سيارة في الحسكة ويوضح ما حصل

نفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الخبر المتداول عن انفجار سيارة أمام مقر "قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة الحسكة.

وأوضحت "سانا"، أن عطلا فنيا في محرك سيارة نقل صغيرة مغلقة كانت مركونة في حي الناصرة بمدينة الحسكة، أدى إلى احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران إلى سيارات مجاورة.

وأضافت: "امتدت النيران إلى عدد من السيارات الأخرى وصهريج محروقات فارغ، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين".

المصدر: "سانا"