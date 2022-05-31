 
مباشر

الإعلام السوري ينفي انفجار سيارة في الحسكة ويوضح ما حصل

أخبار العالم العربي

الإعلام السوري ينفي انفجار سيارة في الحسكة ويوضح ما حصل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t52p

نفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الخبر المتداول عن انفجار سيارة أمام مقر "قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة الحسكة.

وأوضحت "سانا"، أن عطلا فنيا في محرك سيارة نقل صغيرة مغلقة كانت مركونة في حي الناصرة بمدينة الحسكة، أدى إلى احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران إلى سيارات مجاورة.

وأضافت: "امتدت النيران إلى عدد من السيارات الأخرى وصهريج محروقات فارغ، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا