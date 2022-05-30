العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات تسمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.

أنباء عن سقوط صاروخين خارج محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي #العراقpic.twitter.com/u82TCQPRGr — Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) May 30, 2022

وذكرت المعلومات أن الهجوم يأتي بعد يوم من إمداد القاعدة الأمريكية في عين الأسد بمواد دعم لوجيستية من قواعدها في الكويت.

المصدر: وسائل إعلام عراقية