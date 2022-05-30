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العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار

أخبار العالم العربي

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات تسمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.

وذكرت المعلومات أن الهجوم يأتي بعد يوم من إمداد القاعدة الأمريكية في عين الأسد بمواد دعم لوجيستية من قواعدها في الكويت.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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