بعد تسلمه "نشرة حمراء" من الأنتربول.. القضاء اللبناني يحقق مع كارلوس غصن

أفاد مسؤول قضائي، اليوم الاثنين، بأن لبنان استجوب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بعد تسلمه "نشرة حمراء" من الإنتربول باعتقاله، لكنه لم يتخذ إجراءات قانونية جديدة ضده.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن القضية، بحسب وكالة "فرانس برس": "القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور ممثله القانوني بشأن محتويات النشرة الحمراء".

وأوضح أن "الأسئلة تركزت على مزاعم من بينها غسيل أموال وإساءة استخدام السلطة وإهدار أموال الشركة وغيرها"، مضيفا أنه تم الإفراج عن غصن في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من مايو، تسلم لبنان "نشرة حمراء" من الإنتربول بحق قطب كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر.

وأصدرت محكمة في ضاحية "نانتير" في باريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان"، والذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

وقال المسؤول القضائي إنه عقب جلسة الاستجواب الأخيرة، سيرسل لبنان ردود غصن إلى السلطات القضائية الفرنسية.

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

المصدر: أ ف ب