مصر.. حبس المتهم بقتل 5 أشخاص بمذبحة الريف الأوروبي

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهم بقتل 5 من أسرة واحدة داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد بالجيزة بمصر، وذلك على ذمة التحقيقات.

ويأتي هذا القرار بعد ضبط المتهم وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا، يفيد بالعثور على 5 جثث داخل مزرعة، في ظروف غامضة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحايا هم عامل يبلغ من العمر 54 سنة، وابنتاه، إحداهما تبلغ من العمر 24 سنة، والأخرى 17، بالإضافة إلى طفلين من أحفاده.

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وتم الكشف عن الجريمة عندما اتصل ابن المجني عليه هاتفيا، للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يتلق منه اي رد، فاتصل على شقيقتيه أيضا دون استجابة، فتأكد من تعرضهم لمكروه، وأسرع إلى المزرعة، ليكتشف مفاجأة، بالعثور عليهم مفارقين الحياة وغارقين في الدماء.

المصدر: "القاهرة 24"