خبير مياه مصري يعلق لـ RT على تصريحات مدير "سد النهضة"

وصف خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا في مصر، عباس شراقي، تصريحات مدير "سد النهضة" الإييوبي حول عملية التخزين الثالث بأنها "مستفزة وغير مسؤولة".

جاء ذلك ردا على تصريحات صحفية للمدير العام لمشروع "سد النهضة"، كفلي هورو، قال فيها إن عملية التخزين الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس وسبتمبر، كما قال إن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثير السد لا تعنيهم.

وقال شراقي لـ RT إن تلك التصريحات "استفزازية ولا تصدر من شخص مسؤول، ويشوبها عدم الخبرة الفنية أو السياسية".

وأوضح أن "التخزين سوف يتم عن طريق حجز مياه الأمطار الأولى خلال شهر يوليو التي تقدر بنحو ٧ مليارات متر مكعب، عند "سد النهضة"، ولا يستطيع السد تمرير أكثر من ١.٥ مليار متر شهريا من خلال فتحة التصريف التي تعمل حاليا، وقد تزداد إلى ٣ مليارات متر، في حالة فتح البوابة الثانية، وتشغيل التوربين غير مؤثر في الوقت الحالي، وبالتالي التخزين يكون في يوليو، وقد يمتد إلى الأسبوع الأول من أغسطس ولن يكون بأي حال من الأحوال من مياه سبتمبر.

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ووصف شراقي تصريح مدير السد حول "أنهم لا يهتمون بمخاوفنا من خطورة السد" بأنه كلام "لا يجوز أن يصدر عن مسؤول" وقال: "كان الأولى به أن يقول إننا قمنا بالدراسات الهندسية المطلوبة، وعلى استعداد لاستئناف المفاوضات وعرضها على مصر والسودان لتبديد المخاوف".

وختم شراقي بالقول إن "إثيوبيا لا تعلم إلى أي مدى سوف يصل ارتفاع الممر الأوسط كما حدث العامين الماضيين، وهى تأمل في تكملة التخزين الذي كان مستهدفا العامين الماضيين وهو الوصول إلى ١٨.٥ مليار متر مكعب".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT