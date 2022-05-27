العراق.. أول إجراء أمني بعد دعوات لتحطيم تمثال "أبو جعفر المنصور"

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الجمعة، بأن قوات حفظ القانون انتشرت أمام تمثال "ابو جعفر المنصور" وسط منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر لموقع "السومرية نيوز" إن "قوات حفظ القانون مسنودة بقوات الجيش، انتشرت أمام تمثال "ابو جعفر المنصور" وذلك بعد دعوات عبر الانترنت لتحطيمه".

كما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن الوحدة الثامنة من قوات حفظ القانون، وقوات الجيش العراقي (اللواء الـ27) انتشرت أمام تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد".

وأكدت أن الانتشار جاء بعد دعوات عبر الإنترنت من قبل أتباع الشيرازية إلى هدم تمثال أبو جعفر المنصور.

وأبو جعفر عبد الله المنصور بن مُحمد بن عَلي بن عبد الله بن العباس بن عَبْد المُطلّب بن هَاشم القُرشيّ (95 هـ / 714 : 158 هـ / 775) هو الخليفة العباسي الثاني، وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، وباني بغداد التاريخية.

ويقع التمثال في جانب الكرخ، في منطقة المنصور من بغداد، وقام بنحته الفنان العراقي خالد الرحال، أحد أبرز رواد الحركة الفنية العراقية الحديثة، وأزيح الستار عنه في 6 يناير 1977 في عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، وأصبح واحدا من أبرز معالم العاصمة.

في خطوة طائفية

خبيثة ومثيرة للجدل تجدد دعوات هدم "تمثال ابو جعفر المنصور" وسط بغداد من قبل المقرب من " الإطار التخريبي " والتابع لليعقوبي المدعو

"ثائر الدراجي" ، وقوات حفظ القانون تنتشر في المكان .. pic.twitter.com/FRoWv5fGna — Shams Al jnabi 🇮🇶 (@Shh808) May 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام عراقية