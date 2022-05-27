السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب 18 كغم من مادة "الشبو" المخدرة

أحبطت السعودية 3 محاولات لتهريب أكثر من 18 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وعثرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عليها مخبأة في إرساليات ومع أشخاص قدموا إلى السعودية عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تم إحباط تهريب 6.9 كيلوغرام من مادة الشبو، بعد العثور عليها مخبأة في أمتعة أحد القادمين وذلك بإخفائها بطريقة فنية في تجويف الحقيبة.

وأضافت الهيئة أنها أحبطت أيضا في منفذ البطحاء محاولة أخرى لتهريب 1.7 كيلوغرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة حول جسد أحد الركاب القادمين، كما أحبطت الهيئة محاولة ثالثة في المنفذ لتهريب 10.114 كيلوغرام من نفس المادة، مخبأة في شاحنة تحمل إرسالية "سيراميك"، حيث وجدت المضبوطات داخل كابينة الشاحنة مخفية داخل علب المناديل.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

المصدر: "عكاظ"